EXILE NESMITH（41）が27日、都内でPepper Lunch「World Pepper Rice Day」PR発表会に出席した。Pepper Lunchは1994年に創業。当時は10歳だったといい、94年は「小学5年生で、小学校の1輪車クラブで1輪車をこいでいましたね」と明かした。続けて「今年5月の（EXILE B HAPPYの）ステージで30年越しに1輪車に乗りました」と笑った。今年最も興奮したことを問われると、「6月1日のツアーファイナルの神戸公演でATSUSHIが復帰したステ