午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０４１、値下がり銘柄数は５１０、変わらずは６８銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位に輸送用機器、非鉄、証券・商品、電気機器、機械など。値下がりで目立つのは鉱業、倉庫・運輸など。 出所：MINKABU PRESS