桑井亜乃さん政府は27日、起業や地域活動などを通じて社会課題の解決に取り組む女性や団体に贈る「女性のチャレンジ賞」に、ラグビーのリーグワンで女性初の主審を務めたアルカス熊谷のラグビーレフェリー桑井亜乃さん（埼玉県推薦）ら4人を選んだ。他の受賞者・団体は次の通り。かっこ内は推薦者（敬称略）。【女性のチャレンジ賞】五十嵐美樹＝東京都市大准教授（一般）▽甲賀かをり＝千葉大大学院医学研究院産婦人科学教