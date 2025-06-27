Stray Kids（ストレイキッズ）の日本公式SNSが更新。Hyunjin（ヒョンジン）とI.N（アイエン）、同じ事務所の後輩グループNEXZ（ネクスジ）の、HARU（ハル）とYUKI（ユウキ）が踊るコラボダンス動画が公開された。 【動画】Stray Kidsヒョンジン＆NEXZハルの夢コラボ／Stray Kidsアイエン＆NEXZユウキのマンネコラボ他 それぞれのグループから1人ずつがペアになり踊ったのは、6月18日にリリースされたJAPAN 3