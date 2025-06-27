【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■豪華抽選特典発表！シリアルコードで当たるaespaミーグリイベント開催 aespaが、6月27日にリリースしたニューシングル「Dirty Work」のMVを公開した。 リリースに先駆けてApple Music、YouTubeにて公開された「Dirty Work（Performance Video）」がリリース前から異例の盛り上がりを見せていたが、楽曲リリースと同時に、ついにMVが公開と