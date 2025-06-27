【モデルプレス＝2025/06/27】俳優の池田匡志とFANTASTICSの堀夏喜がW主演を務めるドラマ「雨上がりの僕らについて」（テレ東ほか／7月2日スタート、毎週水曜よる24：30〜）の記者会見が、27日に都内にて開催。2人が撮影でのアドリブエピソードを語った。【写真】池田匡志＆FANTASTICS堀夏喜、バックハグで密着◆池田匡志＆堀夏喜W主演「雨上がりの僕らについて」らくたしょうこ氏の同名漫画を原作とした本作は、“ネガティブピュ