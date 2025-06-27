自転車で車道を走行中、対向車線にはみ出して車の通行を妨害したとして、道路交通法違反（あおり運転）に問われた千葉県柏市、無職の被告の男（３８）に対し、千葉地裁松戸支部（向井志穂裁判官）は２６日、懲役１年（求刑・懲役１年４月）の判決を言い渡した。判決によると、被告は昨年４月１５日、柏市の市道を自転車で走行中、対向車とすれ違う直前に対向車線にはみ出して車の約５メートルの位置まで接近し、車を停止させて