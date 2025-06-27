【POP UP PARADE アルベド鎧Ver. L size】 2026年2月 発売予定 価格：9,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE アルベド鎧Ver. L size」を2026年2月に発売する。価格は9,800円。 本商品はアニメ「オーバーロード」のキャラクター「アルベド」の鎧姿をフィギュア化したもの。重厚な漆黒の鎧を身に纏い、手には巨大な斧を