日本プロ野球選手会は27日、都内で日本野球機構（NPB）と事務折衝を行った。（1）出産立ち会いや冠婚葬祭で出場選手登録を外れても短期間で復帰できる「慶弔特例」の創設＝前回5月の事務折衝で選手会側から要望したが、NPB側から前向きに検討するとの返事をもらった。「あとは内容について（双方で）詰めていくことになる」と選手会の森忠仁事務局長。21年に要望した際は実現しなかったが、ドジャース・大谷が出産立ち会いへ産