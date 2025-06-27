「スシロー」は、6月25日（水）から、BTSが制作に参加したマッチ3パズルゲーム『BTS Island：インザソム』とのコラボレーション企画を全国の店舗で開催。これに合わせて6月27日（金）11時00分から、「スシロー」新宿三丁目店にてコラボ装飾が行われ、オープンと同時に多くのARMY（BTSのファンネーム）が訪れました。今回クランクイン！トレンドは、そんなコラボ装飾が行われた店舗に潜入！BTSに囲まれた多幸感あふれる空間をレ