アトレ上野では7月1日〜8月31日、国立科学博物館にて7月12日より始まる特別展「氷河期展 〜人類が見た4万年前の世界〜」とのコラボ企画を開催する。「氷河期展コラボハンブルグステーキ」(1353円)同企画では、アトレ上野公式インスタグラマー「アトパン&アトパンの彼女」が氷河期の動物・マンモスに変身した姿で来場者を出迎えるほか、氷河期の世界をテーマにしたコラボメニューの展開や、限定ノベルティの配布を行う。GRILL19