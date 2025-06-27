赤木印刷はこのほど、同社のB2B通販サイト「名入れカレンダーストア」にて、「卓上カレンダーBIGスペース・BIG文字」を発売した。「卓上カレンダーBIGスペース・BIG文字」同商品は、カレンダー選びに重要視される要素となる視認性とメモのしやすさの両立をコンセプトとした新製品。表面は広いメモ欄を備えたカレンダー、裏面は視認性の高い大きな文字のカレンダーとなっている。メモがしやすいよう、6週目が発生する月のみ6週