ケニアの大規模デモに対応する警察官ら/Thomas Mukoya/Reutersケニア・ナイロビ（ＣＮＮ）ケニアの各地で２５日に大規模な反政府デモが行われ、国際人権団体のアムネスティ・インターナショナルによると１６人が死亡、約４００人が負傷した。ケニアでは昨年６月、増税反対のデモが全土に拡大して数十人が死亡。この日から１年となる２５日は首都ナイロビや沿岸部のモンバサなど各地で抗議デモが行われ、数千人が集まった。昨年の抗