駿台グループのエスエイティーティーは6月、ライフデザインパートナーズと共同開発した法人向け営業研修支援サービス「新・心を動かす会話術」の提供を開始した。学習管理システムの役割と画面キャプチャ同サービスは、対面研修とeラーニングのハイブリッド型の研修。ライフデザインパートナーズが研修を設計・実行し、eラーニング部分ではエスエイティーティーが開発した学習管理システム「学び〜と」を通じて受講管理・定着支援