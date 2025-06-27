6月27日（金）の『徹子の部屋』に、LE SSERAFIMが初登場。グループとして日本のトーク番組初出演の舞台裏に密着した「完全版」が、TELASA（テラサ）で独占配信スタートした。現在はグループ初となるワールドツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’」を開催中のLE SSERAFIM。日本ではNHK紅白歌合戦に3年連続出場し、最新作の日本4thシングル‘DIFFERENT’では、星野源プロデュースの楽曲『Kawaii （Prod. Gen Hoshino）