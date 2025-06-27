【モデルプレス＝2025/06/27】女優の矢田亜希子が26日、自身のInstagramを更新。ノースリーブを着こなした写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】矢田亜希子「スタイル抜群」素肌輝くノースリーブ姿◆矢田亜希子、ノースリーブショットでインスタライブ予告矢田は「明日はインスタライブ予定」とファンに告知を行い、「サブスク限定の時間帯では皆んなでお素麺をいただきながらの会になるかと思います」とライブ配信の内容