【「ヤングアニマル」2025年13号】 6月27日 発売 価格：440円 表紙 白泉社は、マンガ雑誌「ヤングアニマル」2025年13号を6月27日に発売した。価格は440円。 表紙と巻頭グラビアには、桑島海空さんが登場。特別付録には桑島海空さんのリバーシブルクリアファイルが付いてくる。また、巻末グラビアには磯村美羽さんが登場する。 巻頭グラビア 桑島海空さん 巻末グ