[6.27 J3第18節](とうスタ)※13:00開始主審:大坪博和<出場メンバー>[福島ユナイテッドFC]先発GK 22 吉丸絢梓DF 2 山田将之DF 23 安在達弥DF 25 當麻颯DF 28 鈴直樹MF 6 上畑佑平士MF 7 針谷岳晃MF 30 狩野海晟FW 9 清水一雅FW 18 矢島輝一FW 38 粟野健翔控えGK 1 上田智輝DF 3 松長根悠仁DF 17 藤谷匠DF 27 野末学MF 8 吉永大志MF 10 森晃太FW 20 城定幹大FW 29 石井稜真FW 40 樋口寛規監督寺田周平[ヴァンラーレ八戸]先発GK