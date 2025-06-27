俳優の池田匡志、FANTASTICSの堀夏喜が27日、都内で行われたテレビ東京ドラマNEXT『雨上がりの僕らについて』（7月2日スタート毎週水曜深0：30〜)記者会見に登場。2人は驚きの学生時代エピソードを話した。【写真】目が合いニコニコ！仲良さそうな池田匡志＆堀夏喜原作はシリーズ累計発行部数30万部を突破し、「繊細な心理描写が胸を打つ」と話題になった、らくたしょうこ氏による同名漫画。東京で暮らす社会人の奏振一郎