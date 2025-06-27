アイドルグループ・Snow Manのラウールさんが2025年6月27日に22歳の誕生日を迎え、Xで「#ラウール誕生祭2025」というハッシュタグがトレンド入りするなど、大反響を集めている。佐久間大介「この子はうちの宝です」ラウールさんは2003年6月27日生まれ。この日、22歳となった。ラウールさんが出演予定の7月ドラマ「愛の、がっこう。」（フジテレビ系）の公式Xは同日に「Happy Birthday」「本日6月27日はカヲル役 ラウールさんのお誕