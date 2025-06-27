TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のメンバーがDIOR（ディオール）のショーに出席するため、パリに到着。メンバーのBEOMGYU（ボムギュ）が、さっそくパリでのオフショットをInstagramで公開した。 【写真】アンニュイな雰囲気がパリに馴染む、メガネのボムギュ ■TXTボムギュが見たパリの景色 DIORのグローバルアンバサダーを務めているTOMORROW X TOGET