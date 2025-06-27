Travis Japan、7月よりスタートする自身2度目となるワールドツアー＜Travis Japan World Tour 2025 VIIsual＞の初日を飾るニューヨーク公演の生配信が決定したことを発表した。 日本時間7月26日9時より、ニューヨークのHammerstein Ballroom at Manhattan Centerから、ライブパフォーマンスを生配信。また、8月10日までの見逃し配信もできる。 生配信の視聴チケットは、6月27日10時より「FAMILY CLUB online」にて販売される。ファ