aespaが、ニューシングル『Dirty Work』を本日リリースした。 ◆aespa 動画 リリースに先駆けてApple Music、YouTubeにて公開された「Dirty Work (Performance Video)」がリリース前から盛り上がりを見せていたというが、楽曲リリースと同時にミュージックビデオが公開となった。 シングル「Dirty Work」は、耳を引きつけるシンセ・ベースとクールなボーカルメロディが特徴のダンスナンバーで、自主性のあるメッセージを込めた歌詞