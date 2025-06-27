◇第107回全国高校野球選手権南北海道大会室蘭支部Cブロック2回戦駒大苫小牧10―5北海道大谷室蘭（2025年6月27日とましん）04、05年夏甲子園連覇、06年夏準優勝の駒大苫小牧が、春季大会支部予選で敗れた北海道大谷室蘭に逆転勝ちして2年ぶりの南北海道大会進出に王手を懸けた。春季大会は4月初めの左足首じん帯損傷の影響で登板のなかった左腕エース寺田七将（ななと、3年）が昨秋の北海道大会準決勝（対北海）以来の公