【エルサレム＝作田総輝】イランのアッバス・アラグチ外相は２６日、国営テレビのインタビューで、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）のラファエル・グロッシ事務局長から会談を打診されていることに関して「現時点ではグロッシ氏の訪問は受け入れない」と語った。グロッシ氏が米国とイスラエルによる核施設への攻撃を非難しなかったことを理由に挙げた。アラグチ氏はインタビューで「核施設への攻撃は核拡散防止条約（ＮＰＴ）違反だ