アトレは6月24日、4月から導入した社員に寄り添う独自のAI活用戦略「AIメンター」の利用率やこれまでの成果について発表した。AIメンターの概念図同社では、社員の能力開発と組織全体の生産性向上を目的に、2025年4月1日よりGoogleの生成AI「Gemini」を全社的に導入し、社員に寄り添う独自のAI活用戦略「AIメンター」を開始した。同社は、AIとの関係性は「伴走者」であるとし、「AIメンター」戦略では、AIは日々の業務効率化を担う