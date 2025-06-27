アカベコランドは6月30日、福島の郷土玩具「赤べこ」に日本の高速鉄道「新幹線」のカラーリングをまとわせた最新作「新幹線豆べこ」(各440円)を発売する。新幹線豆べこ同商品は、E5系(はやぶさ)・E6系(こまち)・E8系・E3系(つばさ)・ALFA-Xなどの新幹線カラーの赤べこ。全長約5cm×高さ約3cmの手のひらサイズで、「走る縁起物」として、自宅用はもちろんギフトや観光みやげにもぴったりとのこと。アカベコランド、だるまランド、福