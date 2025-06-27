女優のキム・ヒオラが、いじめ疑惑の終息後、約2年ぶりに公の場に姿を現した。【写真】『ザ・グローリー』女優、実際に不良グループだった“過去”6月26日、キム・ヒオラはソウル・鍾路（チョンノ）区にある「NOLユニプレックス1館」で行われたミュージカル『フリーダ』第3シーズンのプレスコールに出席した。彼女の舞台復帰は、2023年の『フリーダ』以来、約2年ぶりとなる。特に今回のプレスコールは、校内暴力（いじめ）疑惑が浮