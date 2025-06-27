11日生まれあなたが行くべき絶景パワースポットは、絶叫系が楽しめる「ナガシマスーパーランド」（三重県）。新しいものに挑戦するのが好きなあなた。絶叫系が苦手な人は、見て良いイメージを想像するだけでも◎。変化したいと思った時がステップアップのチャンス。イメージを現実にできる能力があるので、運気の流れを良くしたいと思ったらぜひ行ってみて！12日生まれあなたが行くべき絶景パワースポットは、「有馬温泉」（兵庫県