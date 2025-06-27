EXILE NESMITH（41）が27日、都内でPepper Lunch「World Pepper Rice Day」PR発表会に出席した。7月3日の「ペッパーライスの日」に看板メニューのビーフペッパーライスを注文すると、もう1皿無料で食べられるキャンペーンを実施。普段からPepper Lunchでよく食事をしているといい、「1人で肉と向き合って食べている。3日前にはデリバリーでハンバーグのトッピングもしました」と語った。事務所内でも布教しているといい、「相方のS