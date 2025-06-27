GSX-Rで培ったフラッグシップでもライダーに優しい高次元ハンドリングを追求！ 1999年にデビューしたスズキGSX1300R HAYABUSAは、いまも最新世代がカタログにラインアップされるロングランモデル。しかもご存じのように、かなりの数をツーリング中に見かけるファンの多さに驚かされる。リリース当時、300km/hオーバーと1,300ccの大排気量にさぞや「怪物」なのだろうと思わせていたが、い