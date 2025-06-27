「いつの間にか骨折」の危険性について解説します（写真：Ushico／PIXTA）【グラフ】65歳以降の日本人女性に激増する椎体骨折の有病率骨折と聞くと、多くの人は体に強い衝撃を受けたときに発生すると思いがちですが、医師の野尻英俊氏によれば、高齢者の骨折は「日常生活の最中、たとえば物を持ち上げる際や軽い尻もちをついた際に発生するケースが大変多い」といいます。65歳以降の女性に急増する、こうした「いつの間にか骨折」