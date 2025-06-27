犯罪心理学者の出口保行氏が27日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲスト出演。親戚関係にある意外な人物を明かした。この日番組では、同局の脱力ニュースバラエティー「全力！脱力タイムズ」（金曜後11・00）とのコラボスペシャルを放送。出口氏の他、「くりぃむしちゅー」有田哲平、元TBSアナウンサーの吉川美代子氏、侵入生物専門家の五箇公一氏、教育学者・齋藤孝氏、キャスター役の同局アナウンサー・