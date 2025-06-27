名古屋・栄を拠点に活動するアイドルグループ・ＳＫＥ４８の大村杏（１９）が、９月２０日に待望の１ｓｔ写真集（タイトル未定）を発売することが２７日、発表された。２０２２年３月からＳＫＥ４８の１１期生として活動し、今年３月に発売された３４ｔｈシングル「Ｔｉｃｋｔａｃｋｚａｃｋ」のカップリング曲「心よ声を上げろ！」で初のセンターに抜てき。次世代エース・大村の待望の１ｓｔ写真集は、自身の２０歳の誕