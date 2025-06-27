タレントのベッキー（41）が、26日放送の日本テレビ系「ダウンタウンDX」（木曜午後10時）の最終回に出演。ダウンタウン浜田雅功にキュンとした出来事を語った。約32年続いた番組の最終回。この日は通常のスタジオトークではなく、ゲストによる「車ロケ」が放送された。ベッキーは、さらば青春の光森田哲矢、くわばたおはらのくわばたりえと車中で番組にまつわる思い出話を展開。同番組は松本人志の活動休止に伴い、昨年2月から浜