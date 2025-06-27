メンタル不安や薬物使用疑惑に加え、妻ヘイリー・ビーバーとの不仲説や多額の借金まで囁かれているジャスティン・ビーバー。SNSでも頻繁に意味深な投稿を繰り返し、注目を集めているが、最新の投稿でマリファナ用品を紹介し、ファンから懸念の声が上がっている。【写真】「どうかこのアイデアを認めて」5月に投稿マリファナのジョイントがおさめられたiPhoneケースジャスティンは日本時間6月26日早朝にインスタグラムを更新