アイドルグループ・乃木坂46のメンバーが2人1組で1泊2日の旅をするドキュメントバラエティー『乃木坂、逃避行。SEASON3』の制作が決定し、7月4日から映像配信サービス「Lemino」で独占配信される。【番組カット】2人きりの逃避行を楽しむ弓木奈於＆中西アルノ番組は、乃木坂46のメンバーがペアとなって1泊2日の旅をするドキュメントバラエティー。毎回、“とある”関係性のメンバー2人が「いまどうしても2人で行きたい場所」を