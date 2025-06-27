量り売りでお馴染みの「ステラおばさんのクッキー」と、雑貨ブランド「SWIMMER」が初コラボを実施。7月4日から8月3日の期間中、「ステラおばさんのクッキー」店頭やSNSでコラボキャンペーンが開催されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】キャンペーンでは、店頭の量り売りクッキーを入れるパウチ袋、手提げ袋（SS）がオリジナルのコラボ限定デザインに。動物やスイーツなどをモチーフにしたイラストが特徴