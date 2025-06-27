149.69200日移動平均 146.64エンベロープ1%上限（10日間） 146.48100日移動平均 146.34ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 145.89一目均衡表・転換線 145.55一目均衡表・雲（上限） 145.1910日移動平均 145.08一目均衡表・基準線 144.86一目均衡表・雲（下限） 144.5421日移動平均 144.42現値 143.74エンベロープ1%下限（10日間） 142.73ボリンジャーバンド2