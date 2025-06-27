【モデルプレス＝2025/06/27】日向坂46の松田好花が26日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週木曜深夜0時〜）に出演。以前のロングヘアから、現在のボブへイメージチェンジしたきっかけを明かした。【写真】日向坂46松田好花のロングヘア時代◆日向坂46松田好花、ボブヘアになったきっかけとはこの日はリスナーから、学校行事で体調不良から別行