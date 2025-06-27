イオンとイオンフィナンシャルサービスは6月26日、AEON Payと電子マネーWAON(以下WAON)が統合した新「AEON Pay」のサービスを開始した。AEON Pay「新CM発表会」に登場した俳優の山田孝之さん。7月1日からは、俳優の山田孝之さんと横浜流星さんが出演する新CMの放送が開始される○「AEON Pay」とは?「AEON Pay」はイオンのトータルアプリ「iAEON(アイイオン) 」または「イオンウォレット」アプリをダウンロードし、イオンマークのカ