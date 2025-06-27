高松刑務所は、香川県に住む10代の女性に対して、SNSで性的行為を要求したなどとして、強要未遂などの罪で起訴されている刑務官の男(24)を、きょう付けで免職の懲戒処分としました。 きょう(27日)付けで、免職の懲戒処分を受けたのは高松刑務所の刑務官の男(24)です。高松刑務所によりますと、男は今年1月28日、香川県内で携帯アプリで10代の女性に対して「ホテルで会えんの？」「家に写真放り込むからな」などのメッセージ