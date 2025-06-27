午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０４４、値下がり銘柄数は５１９、変わらずは５６銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に輸送用機器、非鉄、電気機器、証券・商品、機械など。値下がりで目立つのは鉱業、倉庫・運輸など。 出所：MINKABU PRESS