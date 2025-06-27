音楽専門誌「Songs magazine」は27日、公式SNSを通じ、17日発売号をもって休刊することを発表した。昨今は人気雑誌の休刊が相次いでいる。17日には近代映画社発行のアイドル雑誌「BIG ONE GIRLS」が公式SNSを通じ「6月号/夏号」をもって休刊することを発表。今後は「ウェブサイト「スクリーンオンライン」内の 『BIG ONE GIRLS』にて芸能・アイドルに情報発信を続けていきます」とウェブに注力することを明かしていた。5月20