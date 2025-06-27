Snow Manの佐久間大介と阿部亮平が7月3日放送の『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）2時間スペシャルに出演する。 【動画】浴衣姿で様々な表情を見せる佐久間大介＆阿部亮平／【画像＆動画】「タペストリー」MVでも和装姿を披露している佐久間大介＆阿部亮平／Snow Man「タペストリー」MV ■佐久間大介＆阿部亮平が浴衣姿で『ぐるナイ』の“ゴチ”に参戦！ 佐久間はハーフアップヘアで白地に赤とグ