【ワシントン＝田中宏幸】米商務省が２６日発表した２０２５年１〜３月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）確定値（季節調整済み）は、年率換算で前期比０・５％減だった。５月に公表された改定値の０・２％減からマイナス幅が拡大した。個人消費の大幅な引き下げが影響したとみられる。マイナス成長は３年ぶり。ＧＤＰの約７割を占める個人消費が前期比０・５％増となり、改定値の１・２％増から大きく下方修正された。前期は４・０