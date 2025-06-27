¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£ÇÛ¿®³«»Ï¤ËÀè¶î¤±¡¢Lemino¸ø¼°YouTube¤Ë¤ÆËÁÆ¬10Ê¬¤ò¸ø³«¡ª ÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬2¿Í1ÁÈ¤Ç1Çñ2Æü¤ÎÎ¹¤ò¤¹¤ë¿Íµ¤¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØÇµÌÚºä¡¢Æ¨Èò¹Ô¡£SEASON3¡Ù¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¡£7·î4Æü¤«¤éLemino(R)ÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¤ËÀè¶î¤±¡¢6·î27Æü¤è¤êLemino¸ø¼°YouTube¤Ë¤ÆËÁÆ¬10Ê¬¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡ØÇµÌÚºä¡¢Æ¨Èò¹Ô¡£¡Ù¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¥Ú¥¢¤È¤Ê