フリーアナウンサーの有働由美子（56歳）が、6月26日に放送されたバラエティ番組「櫻井・有吉THE夜会」（TBS系）に出演。犬のおかげで「不倫とかもせずに生きてこられる」と語った。番組が、有働由美子のおひとり様ライフに密着。有働は現在犬を2匹飼っているが、1匹は「NHKを辞める2日前に産まれたんですよ。フリーになった歴史そのもの」と話す。NHK時代にはお酒を飲んだりすると誰かに電話して後輩を呼びつけたりすることもあっ