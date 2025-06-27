サンスター文具から、スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の、さまざまなシーンで活躍する「ディズニー ツイステッドワンダーランド ショルダーストラップ」が登場。『ディズニー ツイステッドワンダーランド』に登場する7つの寮をイメージし、レピア織で表現したショルダーストラップです☆ サンスター文具「ディズニー ツイステッドワンダーランド ショルダーストラップ」  価格：各4