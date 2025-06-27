¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿ÊÆ¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥Æ¥Ç¥£¡¦¥¹¥¦¥£¥à¥º¤¬¡¢11·î12Æü¤ËÅìµþ¡¦Ë­½§PIT¤Ç°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÃ±ÆÈÍèÆü¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¤É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹¥¤ß!?¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ã¥Á¥êT¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥Ç¥£¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ïº£²ó¤¬½é¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÂ¨´°Çä¤¬Â³¤¯¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï7·î12Æü¤è¤ê°ìÈÌÈ¯Çä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹